У Деснянському районі визначили кращу квіткову композицію у школах

Київ, 24 травня. УНІАН. У Деснянському районі пройшов конкурс на кращу квіткову композицію у навчальних закладах.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

Конкурс проходив за підтримки й сприяння Деснянської райдержадміністрації, районного комунального підприємства з утримання зелених насаджень і Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд".

Навчальні заклади представляли квіткові ландшафтні композиції та інформаційний супровід до них. Творчі та креативні ідеї авторів композицій втілювалися у різноманітті клумб.

Кращими визнані клумби СЗШ № 147, СЗШ № 119, СЗШ № 190, СЗШ № 213, СЗШ № 263, СЗШ № 247, ССЗШ № 251, СШ № 152, СЗШ № 249, СЗШ № 275, Економіко-правового ліцею.

За підсумками конкурсу будуть влаштовані кращі композиції клумб на території Печерського ландшафтного парку в складі міської виставки квітів до Євро-2012.