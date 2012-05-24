У складі КМДА буде створено нову службу

Київ. 24 травня. УНІАН. У Києві буде створено Службу містобудівного кадастру.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради з метою забезпечення функціонування містобудівного кадастру столиці.

За нього проголосували 94 зі 111 зареєстрованих у залі депутатів.

Служба буде створена у складі Головного управління містобудування та архітектури КМДА.

Депутати затвердили положення про службу і доручили КМДА забезпечити її приміщеннями, комп’ютерною та іншою технікою, меблями, програмними засобами та умовами збереження інформації.

Вирішено протягом двох місяців розробити Програму із створення містобудівного кадастру, яку подати на затвердження Київради.

За інформацією заступника начальника ГУ містобудування та архітектури Андрія Вавриша, який доповідав з цього питання, на поточний рік для створення і початку роботи служби необхідно близько 5 млн грн.

Він висловив сподівання, що вже за два місяці служба зможе розпочати роботу на 20-30% потужності, а через два роки працюватиме зі стовідсотковою потужністю.

За словами А.Вавриша, служба здійснюватиме моніторинг, збір та надання інформації про стан об’єктів у сфері містобудування в Києві.

Він звернув увагу, що прийняття рішення дозволить удосконалити управління і перспективне планування розвитку міста та його окремих районів, оскільки служба сконцентрує в собі всю необхідну відповідну інформацію.