Київ. 24 травня. УНІАН. Три земельні ділянки у Києві отримали статус скверів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні на сесії Київради.

Це територія навколо озера «Віра» на розі вулиць Великої Окружної та Зодчих у Святошинському районі; у цьому ж районі 0- земельна ділянка навколо водоймища на вулиці Булгакова, а також земельна ділянка на вулиці Прирічній, 3 в Оболонському районі.

За першу ділянку віддали свої голоси 86 депутати, за другу і третю - відповідно 81 і 83 депутати.

Інформація про площу територій навколо озера «Віра» та на вулиці Булгакова у рішеннях відсутня.

Земельна ділянка на вулиці Прирічній, яку оголосили сквером, має площу 0,6 га.

Проекти рішень по всіх зазначених земельних ділянках були підготовлені зважаючи на колективні звернення громадян, які просили захистити відповідну територію від забудов та зберегти місця відпочину. Відповідно до сьогоднішніх рішень, по цих земельних ділянках будуть внесені зміни до Програми розвитку зеленої зони Києва, згідно з чим їх внесуть до переліку скверів столиці.