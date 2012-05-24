Ректор КНУ та президент ДП «Антонов» стали почесними громадянами

13:50, 24 травня 2012
Київ
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Зараз у столиці 53 такі особи

Київ. 24 травня. УНІАН. Депутати Київради сьогодні підтримали рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» ректору Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Леоніду Губерському, президенту – генеральному конструктору ДП «Антонов» Дмитру Ківі та ветерану праці Київського метрополітену Івану Виноградову.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

«Звання почесного громадянина Київрада присвоює щорічно, але в цьому році ця відзнака має особливе значення, оскільки приурочена до великої дати в житті міста – 1530-річчя Києва. Таким чином ми не просто висловлюємо шану визначним особистостям нашого міста, а й дякуємо їм за багаторічну працю на благо української столиці», - зауважила заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега.

На сьогодні Київ має 53 почесних громадянина, серед яких футболіст Андрій Шевченко, хірург Микола Амосов, плавчиня Яна Клочкова, поет Борис Олійник, актриса Ада Роговцева.

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