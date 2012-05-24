Ректор КНУ та президент ДП «Антонов» стали почесними громадянами

Київ. 24 травня. УНІАН. Депутати Київради сьогодні підтримали рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» ректору Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Леоніду Губерському, президенту – генеральному конструктору ДП «Антонов» Дмитру Ківі та ветерану праці Київського метрополітену Івану Виноградову.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

«Звання почесного громадянина Київрада присвоює щорічно, але в цьому році ця відзнака має особливе значення, оскільки приурочена до великої дати в житті міста – 1530-річчя Києва. Таким чином ми не просто висловлюємо шану визначним особистостям нашого міста, а й дякуємо їм за багаторічну працю на благо української столиці», - зауважила заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега.

На сьогодні Київ має 53 почесних громадянина, серед яких футболіст Андрій Шевченко, хірург Микола Амосов, плавчиня Яна Клочкова, поет Борис Олійник, актриса Ада Роговцева.