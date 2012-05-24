Київрада не хоче вирішувати конфлікт навколо Лук’янівського ринку

Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада відмовилась створювати тимчасову контрольну комісію міської ради для з’ясування обставин приватизації цілісного майнового комплексу «Лук’янівський ринок» на вулиці Мельникова, 1.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення був підготовлений та запропонований на розгляд депутатів фракцією «УДАР Віталія Кличка» в Київраді.

Однак документ підтримали лише 24 з 111 зареєстрованих в залі депутатів (при необхідній мінімальній кількості 61 депутат).

Як повідомляв УНІАН, конфлікт на Лук`янівському ринку розпочався в середині березня: невідомі неодноразово намагалися захопити ринок, називаючись новими господарями.

Підприємці, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», звернулися до депутатів Київської міської ради із проханням створити спеціальну комісію і втрутитися в конфлікт, який виник між новим і попереднім власником акціонерного товариства.

22 травня заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов під час зустрічі з ініціативною групою працівників Лук’янівського ринку заявив про намір міської влади та прокуратури оскаржити у судовому порядку продаж Лук’янівського ринку.

За його словами, зараз на розгляді у Київраді перебуває протест прокуратури міста Києва щодо рішення Шевченківської районної ради про включення цілісного майнового комплексу "Лук’янівський ринок" до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Прокуратура Києва також перевірила законність укладення Шевченківською райрадою з ТОВ "Квіткова Галявина" договору купівлі-продажу будівель та споруд Лук’янівського ринку.

За результатами перевірки підготовлено позовну заяву про визнання недійсним цього договору та повернення майна до комунальної власності.

Найближчим часом позов буде направлено до Господарського суду Києва.