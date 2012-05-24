До муніципальної власності повернуто комплекс садиби Мурашків

Київ. 24 травня. УНІАН. Прокуратура Києва повернула до муніципальної власності будинки комплексу житлової садиби родини художників Мурашків.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, повернуто чотири житлові будинки в центрі столиці на вул. Мала Житомирська, які є об’єктами культурної спадщини та перебувають на державному обліку як пам’ятки місцевого значення, зокрема, майстерня та флігель художника Олександра Мурашка.

Загальна площа зазначених будинків становить понад 4,5 тис. кв. м, а балансова вартість – майже 3,5 млн грн.

У прес-службі нагадали, що Господарський суд міста Києва 19 жовтня 2011 року задовольнив позов прокуратури столиці та визнав недійсними укладені між ТОВ «Пантеон-Інвест» і ТОВ «Вестіга» договори купівлі-продажу зазначених будинків і постановив витребувати ці пам’ятки у комунальну власність територіальної громади.

Будинки кінця ХІХ ст., в яких жив та працював О.Мурашко, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і значаться як пам’ятки історії, архітектури та містобудування і включені до енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України».

Як повідомляв УНІАН, голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець висловив обурення з приводу позиції Київради, яка в суді захищає інтереси руйнівників садиби Мурашка.

Депутат нагадав, що рішенням суду будинки на вул. Малій Житомирській, 12-а, 12- б та 14, 14-а, 14-б, що знаходяться в охоронній зоні ансамблю споруд Софійського собору та є пам’ятками культурної спадщини, повернуто до муніципальної власності, але землі під ними належать компаніям, які донедавна володіли згаданими будинками: ТОВ «Пантеон-Інвест» і ТОВ «Вестінга». Більше того, суд першої інстанції щодо землі прийняв рішення на користь руйнівників. За словами депутата, київська влада фактично подарувала забудовнику майже 0,5 га землі в кількох кроках від Майдану Незалежності, продавши її за не надто високу ціну – 14 млн грн.