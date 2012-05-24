КП «Київекспертиза» ліквідовано

13:20, 24 травня 2012
Київ
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За рішенням Київради

Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада прийняла рішення про ліквідацію комунального підприємства КМДА «Київекспертиза».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 68 зі 105 зареєстрованих у залі депутатів.

Питання виносилося на голосування двічі, оскільки з першого разу це рішення підтримали лише 54 депутати (необхідна мінімальна кількість - 61).

Як зазначалося на сесії, у цього підприємства вже забрано функції, які воно виконувало, і передано Головному управлінню внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Водночас щороку фінансування його діяльності потребує близько 4 млн грн. На сьогодні КП «Київекспертиза» фактично не приносить прибутку.

Депутати доручили КМДА здійснити організаційно-правові заходи з ліквідації підприємства, утворивши ліквідаційну комісію.

«Київекспертиза» займалась контролем та перевіркою використання коштів територіальної громади міста і районів столиці при будівництві об’єктів за замовленням КМДА.

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