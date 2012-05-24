Кілька десятків приміщень в історичних будинках можуть бути продані

Бригинець заявляє про намір київської влади виставити на продаж кілька десятків приміщень в історичних будинках

Київ. 24 травня. УНІАН. Депутат Київради (БЮТ-Батьківщина), голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець заявляє про намір київської влади виставити на продаж кілька десятків приміщень в історичних будинках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця.

Зокрема, за його словами, до порядку денного сьогоднішньої сесії Київради внесено проект рішення про включення до Програми приватизації шляхом викупу значної частини історичних приміщень.

Як стверджує О.Бригинець, зазначений проект рішення «Про внесення змін до рішення Київради від 31.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва на 2011-2012 роки» не погоджений ні Головним управлінням охорони культурної спадщини, ні профільною комісією Київради.

«Всі ми знаємо, чим закінчуються такі приватизації – недбалі господарі навмисно руйнують будинки, або доводять до руйнації задля побудови на їх місці офісних центрів, готелів, паркінгів тощо», - застеріг О.Бригинець.