Визначено організаторів перевезень вболівальників Євро-2012

Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада визначила КП «Київпастранс» та «Київський метрополітен» організаторами перевезень акредитованих журналістів та вболівальників на період проведення в Києві фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради. За нього проголосували 102 із 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Згідно з цим рішенням, «Київпастранс» та «Київський метрополітен» мають укласти з УЄФА тристоронні угоди про безкоштовний транспорт приймаючого міста для вболівальників Євро-2012. Таким чином буде забезпечено безкоштовне перевезення комунальним транспортом столиці персоналу УЄФА, представників ЗМІ, що висвітлюватимуть турнір, та вболівальників, які мають квитки на матчі чемпіонату.

Передбачено подальше відшкодування понесених витрат, що буде відображено в угоді з УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, Київ очікує, що УЄФА компенсує 360 тис євро за безкоштовне перевезення вболівальників, акредитованих журналістів та волонтерів під час Євро-2012.