Фракція «УДАР Віталія Кличка» стала більшою

Депутат Київради Давиденко увійшов до фракції «УДАР Віталія Кличка»

Київ. 24 травня. УНІАН. Депутат Київської міської ради Олексій Давиденко став членом фракції «УДАР Віталія Кличка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії УДАР, відповідну заяву на сесії сьогодні зачитала секретар Київради Галина Герега.

Виступаючи перед депутатським корпусом, О.Давиденко зазначив, що свідомо прийняв рішення стати членом цієї фракції, оскільки «тільки ця партія протягом усіх років правління молодої команди Черновецького була єдиною послідовною політичною силою, яка протистояла цинізму діючої влади».

О.Давиденко також подякував колегам по опозиційній діяльності, зокрема, депутатам фракції «Республіка Київ», членом якої він був до останнього часу.

«Сьогодні закінчується епоха правління Леоніда Черновецького, і я переконаний, що вже найближчим часом нова влада в Києві буде асоціюватися з ім’ям нового мера столиці. Я закликаю усіх киян, колег по опозиції об’єднатися довкола дійсно народного політика Віталія Кличка та спільними зусиллями спочатку змінити владу в столиці, а потім і в країні», – сказав О.Давиденко.

У свою чергу, В.Кличко наголосив, що перехід О.Давиденка до фракції партії УДАР – швидше виняток, ніж правило. «Ми завжди декларували те, що у нашій фракції, як і в політичній силі загалом, не буде «тушок» чи політичних зрадників. Ми твердо стоїмо на цій позиції. Сьогодні у Київраді є ряд депутатів, які бажали б приєднатися до нашої сили. Проте стати частиною команди УДАРу зможуть лише ті, хто пройде наш внутрішній праймеріз щодо відповідності нашим критеріям та принципам діяльності», – наголосив В.Кличко. Він зазначив, що О.Давиденко – один з небагатьох, хто упродовж свого перебування у Київраді не дав приводу сумніватись у принциповості своєї позиції та не зрадив інтересам киян.

До складу фракції «УДАР Віталія Кличка» у Київраді входять 13 депутатів.