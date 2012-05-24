На благоустрій біля НСК «Олімпійський» нададуть 36 млн грн

Київрада виділила 36,6 млн грн на благоустрій території і встановлення відеоспостереження біля НСК «Олімпійський»

Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада виділила понад 36 млн грн на благоустрій території і встановлення системи відеоспостереження біля Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради, де були затверджені зміни до бюджету столиці на поточний рік. За рішення проголосували 92 із 112 зареєстрованих в залі депутатів.

Зокрема, завдяки перерозподілу коштів бюджету столиці 36,6 млн грн виділено Головному управлінню транспорту та зв’язку на заходи з асфальтування та благоустрій прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, а також встановлення системи відеоспостереження на території, прилеглій до НСК «Олімпійський».

Також, відповідно до рішення, Головному управлінню охорони здоров’я КМДА додатково виділено 1,5 млн грн на закупівлю медикаментів для лікарень, які залучені до обслуговування гостей та вболівальників Євро-2012.

Крім того, у зв’язку з перевиконанням доходів по Київському міському фонду охорони навколишнього природного середовища збільшено доходи спеціального фонду бюджету на 6,1 млн грн та видатки на охорону і раціональне використання природних ресурсів. Ще 2,3 млн грн буде направлено на вирішення питань, пов’язаних із створенням та відновленням зелених насаджень.