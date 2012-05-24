Міські депутати дали "добро" на залучення внутрішнього кредиту
Для погашення зовнішнього запозичення
Київ. 24 травня. УНІАН. Київрада дала згоду на здійснення столицею внутрішнього запозичення на суму 3,5 млрд грн на три роки з відсотковою ставкою не вище 15,25%.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні Київради. За нього проголосували 77 із 112 зареєстрованих в залі депутатів.
Запозичення буде здійснено у формі випуску облігацій місцевих позичок. Встановлено, що граничні суми витрат, пов’язаних із здійсненням запозичення до бюджету Києва, становитимуть не більше 200 тис грн.
Як зазначив під час виступу в сесійній залі заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, запозичення здійснюється, виходячи з попереднього рішення Київради від 26 квітня про внесення змін до бюджету столиці, згідно з якими було затверджено дефіцит бюджету міста на поточний рік в розмірі 3,5 млрд грн. Згідно із законодавством, джерелом погашення такого дефіциту є взяття кредиту, сказав він.
Згідно з прийнятим сьогодні рішенням, кредитні кошти передбачено розподілити наступним чином: 2,4 млрд направити на погашення зовнішнього кредиту столиці, взятого в 2007 році і термін погашення якого спливає в листопаді цього року; 1,1 млрд грн – на фінансування витрат бюджету розвитку Києва, зокрема для забезпечення розвитку дорожньо-транспортної структури, будівництва об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, розвитку паливно-енергетичного комплексу, капітальний ремонт житлового фонду тощо.