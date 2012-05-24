Київ планує взяти черговий кредит

Київ планує взяти 3,5 млрд грн кредиту терміном на три роки з відсотковою ставкою не більше 15,25% річних

Київ. 24 травня. УНІАН. Київ планує залучити внутрішній кредит на суму 3,5 мдрд грн терміном на три роки з відсотковою ставкою не більше 15,25% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу секретар Київради Галина Герега.

Вона зазначила, що сьогодні депутати мають розглянути на сесії відповідний проект рішення.

Як повідомляв УНІАН, частину цього кредиту (2,4 млрд грн.) передбачається направити на погашення зовнішньої позики в розмірі 250 млн доларів, що була взята в 2007 році та термін погашення якої закінчується в листопаді цього року, а 1,1 млрд грн - на розвиток інфраструктури Києва.

Між тим в опозиції заявляють, що новий кредит у сумі 3,5 млрд грн збільшить суму боргу Києва практично до розміру річного бюджету столиці.

«На сьогодні борг Києва, що тягнеться з 2007 року, сягає 12 млрд грн, якщо додати до нього заплановані до взяття запозичення в сумі 3,5 млрд грн, що більше суми спеціального фонду бюджету на 2012 рік, то загальна сума боргу становитиме 15,5 млрд грн», - підкреслила, зокрема, лідер фракції «БЮТ-Батьківщини» у Київраді Тетяна Меліхова.

«Сума боргу в 15,5 млрд грн більша за реальний бюджет Києва минулого року і напевне дорівнюватиме цьогорічному бюджету столиці, оскільки традиційно О.Попов недовиконує його на кілька мільярдів гривень», - зазначила Т.Меліхова.