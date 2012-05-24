Податкова міліція Солом’янки з початку року виявила в районі 14 податкових злочинів

Київ, 24 травня. УНІАН. Податкова міліція Солом’янського району з початку року виявила 18 злочинів, з них 14 - за ознакою ухилення від сплати податків.

Як повідомили УНІАН в Державній податковій інспекції Солом`янського району столиці, загальна сума завданих державі збитків по викритих злочинах склала 51 млн грн., з яких стягнуто до бюджету 19 млн грн.

В результаті проведених оперативних та профілактичних заходів працівниками податкової міліції Солом’янського району забезпечено мобілізацію коштів до Державного бюджету за 4 місяці 2012 року в сумі 42 млн грн.

Певний ефект дала робота щодо оперативного забезпечення стягнення податкового боргу. Всього внаслідок вжитих оперативно-запобіжних заходів зі скорочення податкового боргу до казни держави надійшло більше 3 млн грн.

Вжитими співробітниками податкової міліції заходами встановлено 3 факти необґрунтованої заявки на відшкодування ПДВ з бюджету на загальну суму 6 млн 664 тис грн.

"Відділ податкової міліції Солом’янського району Києва надалі вживатиме дієві заходи для погашення податкової заборгованості, виявлення спланованих та професійно замаскованих схем ухилення від сплати податків і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Це сприятиме досягненню позитивних результатів у боротьбі з економічною злочинністю, скороченню тіньового сектора економіки. Кінцевим результатом цих дій буде – збільшення доходів Державного бюджету", - наголосили в податковій інспекції.