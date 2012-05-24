Біля Київради проходить декілька акцій протесту

Київ. 24 травня. УНІАН. Під КМДА, де проходить сесія Київради, близько 300 осіб - представники спортивних організацій та підприємці з Лук’янівського ринку Києва проводять акції протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, спортсмени просять депутатів Київраду ухвалити ряд рішень, які вже включені до порядку денного, щодо розвитку спортивної інфраструктури міста, зокрема це стосується спірних ділянок на Троєщині.

Крім того, вони підтримують ініціативи міської влади щодо зменшення ставки платежів за оренду приміщень на об’єктах комунального майна для фізкультурно-спортивних клубів столиці з 17% до 1%.

У свою чергу, торговці з Лук’янівського ринку вимагають від столичної влади втрутитись у конфлікт між новим і попереднім власником ринку.

Крім того, біля Київради походить друге Віче, учасники якого вимагають звіту Київради про свою діяльність.

За словами учасників акції, вони передали усім столичним депутатам форми для заповнення звітів та запитання від киян.

Проте свій звіт учасникам Віче передав лише один депутат – Віталій Кличко.

Учасники акції розгорнули на сходах Київради червону доріжку до ящика з написом «Прийом звітів депутатів» та чекають на інших депутатів зі своїми звітами.

Учасники Віче скандують «Звіти – народу» та вимагають відставки Київської міської ради у разі ненадання цих звітів.

Всього біля Київської міської ради зібралися близько 2 тис осіб.