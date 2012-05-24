УДАР вимагає призначення виборів мера

Київ. 24 травня. УНІАН. Фракція «УДАР Віталія Кличка» у Київраді звертається до Верховної Ради з вимогою припинити протиправну бездіяльність та призначити вибори Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії УДАР, про це заявив лідер партії Віталій Кличко під час сесії Київської міської ради.

За його словами, «рівно 4 роки тому кияни обирали на позачергових виборах Київського міського голову та депутатів Київради. Відповідно до ч. 2 ст. 141 Конституції України у редакції на час проведення позачергових виборів, Київського міського голову обирали терміном на 4 роки. Зважаючи, що вибори були позачерговими, чергові вибори Київського міського голови та депутатів Київради мали бути оголошені 31 жовтня 2010 року. Втім, місто Київ було незаконно вилучено з виборчого процесу».

Як заявив В.Кличко, Леонід Черновецький вступив на посаду 3 червня 2008 року, відтак саме з цього дня у 2012 році за ч. 1 ст. 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» Київський міський голова Л.Черновецький є нелегітимним та не має законних підстав виконувати свої повноваження.

«За звичною практикою, чергові вибори призначаються за 60 днів до дня закінчення повноважень міського голови. Але Верховна Рада України сьогодні свідомо не приймає такого рішення, чим демонструє зневагу до киян та руйнує місцеве самоврядування у столиці», - наголосив В.Кличко.

«Відповідно до рішень Конституційного Суду України від 18 листопада 2010 № 3-в, від 28 квітня 2009 № 8-рп та від 10 червня 2009 № 14-рп, періодичність проведення виборів до органів місцевого самоврядування, строк їхніх повноважень є вагомими чинниками демократії, важливим інститутом гарантії реалізації виборчих прав громадян. Призначення виборів за наявності законних підстав має для Верховної Ради України обов’язків характер. Відміна виборів до органів місцевого самоврядування чи перенесення строків їх проведення є порушенням прав громадян», - підкреслив В.Кличко.

«Наша фракція вважає неприпустимою практику підміни закону політичною доцільністю. Вибори Київського міського голови мали пройти не пізніше останньої неділі травня 2012 року. Тому фракція «УДАР Віталія Кличка» сьогодні звертається до Верховної Ради з вимогою припинити протиправну бездіяльність та призначити вибори Київського міського голови», - заявив В.Кличко.