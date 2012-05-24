Працівниця лікарні стала її пацієнткою з переломом

Київ. 24 травня. УНІАН. У Києві двірничка, прибираючи на території лікарні, не помітила відчиненого люка і провалилася в шахту водопровідних мереж.

Як повідомляє ТСН, висота ями з комунікаціями становить близько п`яти метрів. МНСники, які діставали потерпілу, повідомили про очевидні переломи у жінки.

"Опустили туди бійця, боєць обв`язавши її рятувальною мотузкою попід руки підняв наверх... підіймали вчотирьох", - розповів керівник пожежної частини Олександр Іонченко.

Головний лікар Віктор Сидоренко запевнив, що люк викрали напередодні. Прокуратура почала шукати винних. Сама пацієнтка падіння не коментує.

"Вона жива, була надана перша медична допомога. Пацієнтка з моїх слів передала, що вона та її родичі зажадали не проводити інтерв`ю", - заявив головний лікар.