У Шевченківському районі активізували застосування механізму арешту майна за борги по ЖКГ

Київ, 24 травня. УНІАН. Комунальне підприємство "Центр обслуговування споживачів Шевченківського району (Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Шевченківської районної ради) окрім стягнення заборгованості за спожиті послуги з урахуванням індексу інфляції та 3 % річних активізувало роботу щодо арешту рухомого та нерухомого майна боржників.

Про це повідомляється на офіційному сайті Шевченківської райдержадміністрації.

Для демонстрації жорстких заходів наводиться приклад однієї із родин району, яка накопичила заборгованість за житлово-комунальні послуги у сумі 7211,96 грн.

У зв`язку з неповною оплатою боргу, підприємство було змушене звернутись до суду із заявою про видачу судового наказу не лише суми боргу, а втрат від інфляційних процесів та 3% річних. Сума заборгованості почала накопичуватись з 2006 року.

Судовим наказом із боржників було стягнуто 7722,48 грн, в тому числі 7211,96 основної суми боргу, 391,93 втрат від інфляційних, 50,42 грн. 3% річних та судові витрати 68,27 грн.



Після передачі до виконання судового наказу до відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у споживачів був строк для добровільного виконання судового рішення, проте вони знехтували можливістю та не сплатила борг.

Після закінчення терміну на добровільне погашення боргу сума заборгованості автоматично зросла на 10% до 8494,84 грн. В рамках проведення заходів щодо виконання судового наказу державним виконавцем спільно з представником комунального підприємства було проведено опис та арешт майна боржників, яке до моменту реалізації було передано на відповідальне зберігання представнику підприємства. При цьому оцінена вартість описаного майна вийшла значно нижчою ніж та, за яку сім`я придбавала таке майно.

Наразі споживачами оплачено суму заборгованості. яка станом на квітень 2012 року вже становила 11877,54 грн. Проте їм ще прийдеться сплатити усі судові витрати та виконавчий збір.

