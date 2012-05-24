Після 3 червня всі підписані Черновецьким рішення - незаконні

Київ. 24 травня. УНІАН. Після 3 червня всі рішення, які підпише Київський міський голова Леонід Черновецький, «будуть незаконними».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр Омельченко на засіданні комітету.

Він підкреслив, що «за законом, 3 червня закінчується каденція Л.Черновецького».

О.Омельченко пояснив, що чотири роки назад, саме 3 червня Л.Черновецький прийняв присягу.

«Якщо після 3 червня Л.Черновецький продовжить виконувати обов’язки мера, то всі рішення, які він підпише, будуть незаконними», - наголосив О.Омельченко.

На його думку, якщо ВР призначить вибори мера Києва через 60 днів після 3 червня, то Л.Черновецький продовжуватиме виконувати обов’язки мера, але він не може виконувати обов’язки довше, ніж 60 днів.

Він пояснив, що обов’язки мера після цього терміну може виконувати тільки секретар міської ради.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори мера Києва відбулись у травні 2008 року.

21 травня ц. р. голова Верховної Ради України Володимир Литвин доручив профільному комітету розглянути питання про призначення дати виборів Київського міського голови на дату проведення чергових місцевих виборів у 2015 році.

В.Литвин доручив Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, який очолює О.Омельченко, 23 травня обговорити питання щодо дати виборів мера столиці на засіданні комітету.

За словами В.Литвина, «питання в одному - коли провести ці вибори».

«Можливо, якщо комітет запропонує і визначить дату, то провести ці вибори до 2015 року», - підкреслив В.Литвин.

Він нагадав, що Конституцією України передбачено, що термін повноважень обраних на позачергових виборах закінчується тоді, коли призначаються загальнонаціональні вибори до органів місцевого самоврядування.

Останні чергові місцеві вибори в Україні відбулись восени 2010 року.