Київ. 24 травня. УНІАН. Інфекційне відділення Олександрівської лікарні запрацює до початку Євро-2012, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

З ходом будівництва відділення, яке облаштоване у 8-му корпусі мед закладу, ознайомився голова КМДА Олександр Попов.

«Не лише для Києва, але й для всієї України відкриття цього відділення має дуже велике значення. Тут зібрані найкваліфікованіші фахівці, тут найсучасніша техніка і найкращі умови для лікування – усе за найсучаснішими європейськими стандартами. Тому ми на сто відсотків впевнені у ефективності цього закладу», – підкреслив О.Попов.

Нині відділення практично готове приймати пацієнтів, тут завершують налагоджувати обладнання. Офіційно відкрити його планується за кілька днів.

Приймати іноземних пацієнтів під час проведення чемпіонату Європи будуть працівники закладу, які отримали сертифікати, що засвідчують знання англійської мови, за результатами 8-ми місячного навчання.

Як інформують в КМДА, Інфекційне відділення відповідає всім сучасним вимогам. Станом на сьогодні у корпусі налічується 82 ліжка для інфекційних хворих та 6 ліжок відділення реанімації. Згідно з проектом, Центр інфекційних хвороб розрахований на 2 відділення. Інфекційне відділення (5, 6 поверх) розраховане на 50 ліжок, які розташовані у 10-ти одномісних та 22-х двомісних палатах з туалетом та душем. У відділенні лікуватимуть хворих на гострі кишкові захворювання (черевний тиф, шигельози, сальмонельози та інші) та вірусні діареї, ентровіруси, повітряно-крапельні інфекції (ГРВІ, грип, кір, краснуха), гострі вірусні гепатити. ІІ інфекційне відділення (3, 4 поверх) розраховане на 32 ліжка і налічує 7 мельцеровських боксів на 1 ліжко та 25 ліжок у 5-ти одномісних та 10 двомісних палатах з окремими туалетами та душем. У відділенні лікуватимуть «діагностичних хворих», у яких диференціюються типи інфекційних захворювань, хворих на лихоманки, протозоїдні захворювання (малярія, лейшманіози), первинні менінгіти, лептоспіроз.

Також у корпусі знаходиться реанімаційне відділення, що розраховане на 6 ліжок, обладнане сучасним медичним устаткуванням та розташоване у 6-ти мельцеровських боксах. У кожному боксі є приліжкова консоль з киснем та вакуумом, сучасне наркозно-дихальне обладнання та інше обладнання для проведення серцево-легеневих реанімаційних заходів. У відділенні є кабінет гіпербаричної оксигенації (барокамера) для лікування тяжких хворих на інфекційні захворювання із всіма видами гіпоксії (менінгіти, енцефаліти, ботулізм, печінкові коми, лептоспірози, гепатити, септичні стани, викликані інфекційною патологією та хворих з супутньою важкою соматичною патологією), кабінет плазмоферезу та ультрафіолетового опромінення крові.

Реанімаційне відділення для хворих з інфекційною патологією надаватиме допомогу хворим на важкі форми менінгоенцефалітів, лептоспірозу, вірусних гепатитів та іншими шоковими невідкладними станами, які викликані інфекційними збудниками.

Автономно від лікарні у корпусі працює сучасний рентгенологічний апарат (цифровий), апарат ультразвукової діагностики та для загальних судинних, кардіологічних та акушерсько-гінекологічних досліджень; функціонує сучасна цілодобова діагностична лабораторія, ендоскопи для дослідження шлунку, кишечника, бронхів. Обладнаний кабінет гінеколога.

Кожна палата корпусу обладнана системою аудіо зв’язку «медперсонал-хворий» та засобами екстреного виклику персоналу.