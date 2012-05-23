На вулиці Мате Залки відкрили для відвідувачів оновлений сквер
Місто готується до Дня народження
Київ. 23 травня. УНІАН. На вулиці Мате Залки поруч із кінотеатром «Братислава» сьогодні офіційно відкрито оновлений сквер.
Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, сквер капітально відновлений відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста Києва за рахунок коштів міського бюджету.
Це найстаріша зелена зона Оболоні – цей сквер був закладений майже 40 років тому разом з будівництвом перших будинків у районі. Загальна площа скверу – понад гектар. Тут повністю оновили зовнішнє освітлення і встановили нові оздоблені освітлювальні опори. Реконструйовано також вхідну групу і встановлено металеву декоративну огорожу. В сквері висадили більше 150 молодих листяних та хвойних дерев і кущів, проклали фемове покриття доріжок. Також для зручності відпочиваючих встановлено паркові лави й урни для сміття. Відтепер тут працює стаціонарна мережа поливу, а в темний час доби сквер декоративно освітлюється.
На відкритті скверу сьогодні були присутні голова КМДА Олександр Попов та голова Оболонської райдержадміністрації Василь Антонов.
“Через кілька днів місто відзначатиме своє 1530-ліття і оновлений сквер на Мате Залки це лише один із десятків подарунків, які отримають кияни до свята. Ми запланували дуже масштабні заходи з озеленення та впорядкування наших скверів, парків, зелених зон, вулиць та дворів в усіх районах міста. Протягом останніх тижнів в Києві висадили понад 6 мільйонів квітів, і це тільки початок” , – запевнив О.Попов. Він наголосив, що столиця України просто зобов’язана повернути статус найкрасивішої і найквітучішої столиці Європи, і влада зробить для цього все можливе.