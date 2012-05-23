На вулиці Мате Залки відкрили для відвідувачів оновлений сквер

Київ. 23 травня. УНІАН. На вулиці Мате Залки поруч із кінотеатром «Братислава» сьогодні офіційно відкрито оновлений сквер.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, сквер капітально відновлений відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста Києва за рахунок коштів міського бюджету.

Це найстаріша зелена зона Оболоні – цей сквер був закладений майже 40 років тому разом з будівництвом перших будинків у районі. Загальна площа скверу – понад гектар. Тут повністю оновили зовнішнє освітлення і встановили нові оздоблені освітлювальні опори. Реконструйовано також вхідну групу і встановлено металеву декоративну огорожу. В сквері висадили більше 150 молодих листяних та хвойних дерев і кущів, проклали фемове покриття доріжок. Також для зручності відпочиваючих встановлено паркові лави й урни для сміття. Відтепер тут працює стаціонарна мережа поливу, а в темний час доби сквер декоративно освітлюється.

На відкритті скверу сьогодні були присутні голова КМДА Олександр Попов та голова Оболонської райдержадміністрації Василь Антонов.

“Через кілька днів місто відзначатиме своє 1530-ліття і оновлений сквер на Мате Залки це лише один із десятків подарунків, які отримають кияни до свята. Ми запланували дуже масштабні заходи з озеленення та впорядкування наших скверів, парків, зелених зон, вулиць та дворів в усіх районах міста. Протягом останніх тижнів в Києві висадили понад 6 мільйонів квітів, і це тільки початок” , – запевнив О.Попов. Він наголосив, що столиця України просто зобов’язана повернути статус найкрасивішої і найквітучішої столиці Європи, і влада зробить для цього все можливе.