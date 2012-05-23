В Києві активізують закріплення землі за підприємствами

Київ. 23 травня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив своєму заступнику Михайлу Кучуку активізувати роботу відповідних підрозділів КМДА з оформлення столичним підприємствам землі, на якій вони розміщені.

Як передає кореспондент УНІАН, доручення було дано під час наради з членами Ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва, на якій звітувала начальник ГУ промисловості, науково-технічної та інноваційної політики Людмила Денисюк, зокрема, щодо цього питання.

“До 3 липня пропоную, щоб ми узгодили з Радою підприємців той календарний план розгляду питань конкретно по кожному підприємству, які звернулись до нас в земельному питанні, в частині розгляду на тому чи іншому засіданні Київради і відповідне проходження необхідних процедур, які дозволяють винести питання на засідання міської ради. Якщо в процесі у них будуть виникати якісь питання, я просив би і Раду підприємців також звертатись до мене особисто. Ми будемо все робити, бо ми дуже зацікавлені в тому, щоб відносини були упорядковані”, - сказав О.Попов, звертаючись до М.Кучука.

Між тим Л.Денисюк у ході виступу поінформувала про ситуацію з оформленням актів на землю промисловими підприємствами. Зокрема, на сьогодні в столиці працює 37 підприємств державної форми власності. Вони мають 115 ділянок загальною площею 820 га. Оформлено актів на землю тільки 137. 583 ділянки - не оформлені.

За її даними, 8 підприємств оформили акти на землю, це стосується загалом 56 га землі. На частку своїх земельних ділянок держакти оформили 3 підприємства – оформлено 82 га землі і не оформлено 27 га. Кількість підприємств, які не мають державних актів, але документи яких знаходяться в стадії оформлення, 8, і це стосується загальної площі 514 га землі. Є також 10 підприємств, в яких державі належить контрольний пакет акцій і яким не надавалися держакти – це 28 земельних ділянок і 144 га землі.

На нараді також було запропоновано створити спеціальну комісію, до якої ввійдуть керівники підприємств, державних підрозділів та представників міської влади, для розробки плану реконструкції та оптимізації земельних площ промислових підприємств державного сектору, які не можуть на сьогоднішній день ефективно використовувати наявні земельні площі і утримувати землю, яка не використовується для розвитку виробництва.

Під час наради 12-ти кращим підприємствам столиці було урочисто вручено дипломи «Столичний стандарт якості».

«Невипадково однією з 9 основних стратегічних ініціатив Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року є «Зроблено в Києві», що передбачає випуск продукції, яка відповідає світовим вимогам. Нами, спільно з Київською торгово-промисловою палатою і Радою директорів підприємств, установ та організацій Києва, була запроваджена програма «Столичний стандарт якості». Я маю надію, що вказана програма стане впевненим кроком влади міста щодо підтримки київського виробника і буде сприяти зростанню обсягів реалізації продукції підприємств. Крім того, ми розглянемо можливість внести зміни в тендерні умови, аби надавати преференцію підприємствам, що мають диплом «Столичний стандарт якості», – зазначив О.Попов.