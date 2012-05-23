Місцеві бюджети можуть отримати надходження від акцизу на бензин

Київ. 23 травня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков пропонує залишати надходження від акцизу на бензин у місцевих бюджетах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Можна чітко одразу при сплаті акцизу на паливо визначити частки міст. Ми над цим працюємо, щоб гроші взагалі не надходили до центрального бюджету, а одразу залишалися», - сказав він.

На думку Б.Колеснікова, такий перерозподіл податку до місцевих бюджетів буде справедливим.