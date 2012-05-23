У Голосієво визначили кращу районну групу волонтерів

Київ, 23 травня. УНІАН. У Голосіївському районі столиці відбувся конкурс на кращу волонтерську групу.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, такий конкурс проводиться в районі щороку.

Його організатором є Голосіївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з районним управлінням освіти.

Цього року підведення підсумків та вітання переможців конкурсу пройшло в рамках патріотичної акції "Вічний вогонь" з нагоди 100-річчя українського скаутського руху. У конкурсі взяли участь 11 волонтерських груп загальноосвітніх навчальних закладів.

У загальному заліку Кубком переможця нагороджені волонтерські групи школи № 151 за ІІІ місце, гімназії № 59 за ІІ місце, а також школи № 36 за І місце.

У волонтерську родину були прийняті нові члени, які отримали значок "Волонтер", а досвідчені волонтери отримали нові освітньо-кваліфікаційні звання "Досвідчений волонтер" та "Волонтер-інструктор".

Свою майстерність та набутий протягом навчального року соціальний досвід волонтери готуються застосувати під час літньої оздоровчої кампанії в при організації різноманітних заходів в оздоровчих таборах.