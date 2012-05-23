Міська громада вимагає звіту Київради про діяльність

Київ. 23 травня. УНІАН. Завтра члени громадського руху столиці “Київське віче” вимагатимуть розпуску Київради та відставки мера, якщо депутати та керівництво міськради не оприлюднять звіти про свою діяльність.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники Всеукраїнського «Київського віче» серед яких, зокрема, були директор Аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко, громадський інспектор з охорони культурної спадщини Тетяна Шевчук, член координаційної ради Асоціації членів громадських рад України та ГО «Кияни для киян» Олена Єскіна, голова громадської ради при МНС України, член правління Асоціації правників України Олег Олійник та член координаційної ради ГО «Кияни для киян» Ірина Олексієнко.

Як повідомила О.Єскіна, громадська ініціатива “Київське віче” була створена в квітні і на сьогодні відповідні документи від руху подані в Міністерство юстиції і проходять процедуру реєстрації. До нього долучаються активісти-кияни, цілі протестні групи мешканців столиці та низка громадських організацій України. Разом з тим вже відбулося перше Віче – 26 квітня, коли було попереднє засідання Київради, і тоді кожному депутату було передано листи з вимогою прозвітувати про свою діяльність в міськраді. Також відповідні листи були передані меру міста та секретарю Київради.

Зважаючи на той факт, що жоден з депутатів не відповів на це звернення, днями в Київраду було передано повторно 120 листів на адресу депутатів та мера, але вже з офіційною реєстрацією, в яких міститься така ж сама вимога про звіти. На сьогоднішній день, як зазначила О.Єскіна, ніхто з обранців відповіді не надав.

“Кияни вирішили, якщо депутати відмовляться перед ними звітувати, то 24 травня о 12.00 ми будемо вимагати розпуску Київської міської ради та призначення нових виборів”, - наголосила О.Єскіна.

Вона повідомила, що кияни зберуться біля адмінбудівлі Київської міської держадміністрації та Київради.

За словами О.Сергієнка, зважаючи на те, що відбувається в Києві, ці звіти від депутатів навіть не треба збирати, “бо ми їх бачимо просто навкруг себе”, а відразу вимагати відставки Київради і виборів нової Київради разом з виборами мера.

У свою чергу правник О.Олійник нагадав, що при КМДА у березні 2011 р на виконання постанови Кабміну від 3 листопада 2010 р. було створено орган, що мав доносити думку киян до влади щодо державної політики – Громадську раду. Він заявив, що вона є “кишеньковою” і, більше того, не збиралась жодного разу з жовтня 2011 року.

“Громадська рада на сьогодні не діє. Вона проявляє свою бездіяльність. Вже сьомий місяць громадськість Києва позбавлена реалізації свого конституційного права щодо того, щоб активно та продуктивно впливати та реалізовувати державну політику спільно, на партнерських умовах з органом виконавчої влади”, - заявив він.

Зважаючи на таку ситуацію й було вирішено створити “Київське віче”, ідея якого виникла вже давно.

“Цю Громадську раду може замінити «Київське віче». Ми хочемо, щоб воно працювало на постійні основі і це буде організовано виключно в правовій площині. І оскільки ми маємо великий фаховий потенціал, воно дійсно може стати площадкою для гуртування громадян навколо ідеї, що ми самі вирішуємо політику Києва і беремо відповідальність за її реалізацію”, - сказав О.Олійник.

