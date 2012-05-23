Переможці конкурсу «Учитель року» отримали премії

Київ, 23 травня. УНІАН. Сьогодні, вперше за 5 років, у Київській міській державній адміністрації відбулось урочисте нагородження лауреатів конкурсу міського етапу «Учитель року».

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Відновлення проведення конкурсу ініціював голова КМДА Олександр Попов.

Також цьогоріч вперше було запроваджено виплату грошових премій переможцям та лауреатам конкурсу «Учитель року» в кожній номінації. Зокрема, педагоги, які посіли перші призови місця, отримали премії у розмірі 5 тис. грн. Володарі другого і третього призових місць отримали по 3 та 2 тис. грн. кожен відповідно.

«Радий вітати вас напередодні визначної для Києва дати – 1530-річчя міста. Це свято, без перебільшення, свідчення героїчної, легендарної історії нашого рідного Києва, і усі ми з вами причетні до того, щоб вона буле не менш великою у майбутні роки. А хто як не вчитель причетний до цього найбільше, адже саме він виховує покоління, які і творять цю історію разом з нами, та після нас. Я радий вітати сьогодні кращих із найкращих. Вам довелося пройти непростий шлях, ви продемонстрували свій високий рівень професіоналізму, творчий підхід у роботі, патріотизм, любов до дітей. Вітаю з перемогою вас, ваші колективи та навчальні заклади, які ви представляєте», – звернувся до педагогів О. Попов.

Також усі 15 лауреатів отримали Почесні Грамоти голови Київської міської державної адміністрації разом з іменними годинниками та Подяки Головного управління освіти і науки міста. Переможці отримали також путівки до одного із санаторіїв міста Алушта.

На сайті повідомляється, що конкурс «Учитель року» почав поводитися в Україні з 1995 року.

Конкурс відбирає кращих серед кращих педагогів міста. Переможці та лауреати – це високопрофесійні вчителі, особистості з різнобічними інтересами, захопленнями, достойні представники столичної освіти. Кожний із них є ініціатором новаторського руху в освітянській сфері, організатором втілення інноваційних систем у шкільну освіту, провідником нових педагогічних ідей, концепцій, теорій, еталоном педагогічної майстерності, лідером конкурсного руху педагогів столиці, пропагандистом його ідеалів та цінностей.

Щороку у районному турі Конкурсу беруть участь близько 300 учителів міста, у міському – п’ятдесят.

За період з 1996 до 2012 років на Всеукраїнському рівні перемогу здобули 7 педагогів Києва, ще семеро вчителів за цей час стали лауреатами Конкурсу.

Перемога у конкурсі – новий етап професійної кар’єри педагога. Багато київських учителів – переможців та лауреатів конкурсу, нині – директори шкіл, наукові працівники, відомі педагоги.

Цьогорічний конкурс «Учитель року-2012» проводився в таких номінаціях: «Українська мова і література», «Іноземна мова (англійська)», «Біологія», «Фізична культура», «Етика».

У районному турі змагалися 220 учителів заявлених спеціальностей, 49 переможців продовжили боротьбу в ІІ (міському) турі Конкурсу. Протягом двох тижнів конкурсанти демонстрували свої професійні надбання.

До складу журі обов’язково входять вчителі - переможці конкурсу «Вчитель року» попередніх років, члени асоціацій вчителів-предметників та науковці.

Список переможців та лауреатів міського етапу конкурсу «Учитель року»:

1. ПОНОМАРЕНКО Антоніна Станіславівна – вчитель Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка Печерського району – І місце;

2. ПАЛАМАРЧУК Інна Миколаївна – вчитель СШ № 273 Голосіївського району – ІІ місце;

3. ДОНІЙ Ольга Станіславівна – вчитель гімназії «Міленіум» № 318 Солом’янського району – ІІІ місце;

4. ПЕТРИК Лада Вікторівна – вчитель гімназії № 191 ім. П. Тичини Дніпровського району – І місце;

5. ЛИСАК Андрій Петрович – вчитель гімназії «Консул» № 86 Печерського району – ІІ місце;

6. АРТЕМЕНКО Олександр Валентинович – вчитель гімназії № 153 ім. О. Пушкіна Шевченківського району – ІІІ району;

7. РОМАНОВА Ірина Юріївна – вчитель гімназії східних мов № 1 Святошинського району – І місце;

8. КОЗЯРУК Олена Іванівна – вчитель СЗШ № 8 Оболонського району – ІІ місце;

9. БУТАКОВА Ірина Юріївна – вчитель ліцею «Наукова зміна» Дарницького району – ІІІ місце;

10. БОНДАРЬ Лесю Миколаївну – вчитель ліцею № 100 Подільського району – І місце;

11. ПОЛЬГУЙ Ольга Сергіївна – вчитель СШ № 165 Голосіївського району – ІІ місце;

12. ПЕТРОВА Оксана Володимирівна – вчитель гімназії «Потенціал» Оболонського району – ІІІ місце;

13. ТВАРДОВСЬКИЙ Віктор Олександрович – вчитель СЗШ № 78 Печерського району – І місце;

14. ДЕРЕВ’ЯНКО Руслан Петрович – вчитель СШ № 118 «Всесвіт» Подільського району – ІІ місце;

15. КОПАЙГОРА Олег Миколайович – вчитель СШ № 97 Шевченківського району – ІІІ місце.

