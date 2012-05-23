На Троєщині пройшла акція до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу

Київ, 23 травня. УНІАН. У парку "Деснянський" за підтримки районної влади пройшла акція до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

Акція відбувалася під гаслом "Єднаємось заради життя!". Організаторами заходу стали Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Деснянського району, районна організація Товариства Червоного Хреста, Всеукраїнська благодійна організація "Конвіктус Україна", громадська організація "Клуб "Еней", благодійний фонд "Світ без залежності", Всеукраїнський благодійний фонд "Мир та добробут".

Головною метою акції було привернути увагу громадськості до проблем ВІЛ/СНІДу та сформувати толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Під час акції надавалися безкоштовні консультації. Крім того, усі бажаючи мали змогу пройти експрес-тестування на ВІЛ, сифіліс у спеціально-обладнаній амбулаторії.