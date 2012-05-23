Обмеження руху транспорту поблизу станції метро «Нивки»

Київ. 23 травня. УНІАН. Сьогодні і завтра буде обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги поблизу станції метро «Нивки».

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття шляхопроводу.

Зокрема, 23 травня та 24 травня з 08.00 до 13.00 буде обмежено рух транспорту у напрямку міста Житомира, а з 13.00 до 18.00 – у напрямку центру Києва.