Обмеження руху транспорту поблизу станції метро «Нивки»
13:58, 23 травня 2012Київ
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Сьогодні і завтра
Київ. 23 травня. УНІАН. Сьогодні і завтра буде обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги поблизу станції метро «Нивки».
Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття шляхопроводу.
Зокрема, 23 травня та 24 травня з 08.00 до 13.00 буде обмежено рух транспорту у напрямку міста Житомира, а з 13.00 до 18.00 – у напрямку центру Києва.
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