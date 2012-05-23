Нагородження переможців конкурсу «Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати»

24 травня о 14.30 за участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться нагородження переможців VІ міського конкурсу «Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Міський конкурс «Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати», спрямований на створення кращої авторської роботи про місто Київ, впровадження творчих ідей та ініціатив школярів, учнівської молоді у практику місцевого самоврядування, виховання національно-патріотичних почуттів, гордості за своє рідне місто, виявлення та підтримку молодих талантів, надання школярам можливості виявити свою ерудицію, знання та творчі здібності в різних напрямках.

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала. Вхід за акредитацією.