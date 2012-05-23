Ветерани київського "Динамо" внічию зіграли з дніпровською командою "Локомотив"

Київ, 23 травня. УНІАН. На стадіоні "Дніпровець" мікрорайону ДВРЗ відбулася десята ювілейна товариська зустріч з футболу серед команд ветеранів "Динамо" (Київ) та "Локомотив" (ДВРЗ).

Як повідомили УНІАН в Дніпровській райдержадміністрації, товариська футбольна зустріч була присвячена 67-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років та вшануванню пам’яті колишніх гравців і тренерів Володимира Єрохіна і Олексія Царенка.

У цьогорічному складі команди ветеранів славетного "Динамо" були такі уславлені гравці, як учасник чемпіонату світу 1966 року, заслужений майстер спорту Андрій Біба, володар Кубка та Суперкубка УЄФА 1975 року та бронзовий призер Олімпійських ігор заслужений майстер спорту Володимир Трошкін, кращий бомбардир чемпіонату світу 1994 року, чемпіон Європи серед юнаків, чемпіон світу серед молодіжних команд, заслужений майстер спорту Олег Саленко, володар Кубка УЄФА 1986 року, чемпіон світу серед юнаків, заслужений майстер спорту Володимир Безсонов та інші видатні українські футболісти.

Товариську зустріч із футболу обслуговував арбітр у полі – суддя національної категорії Геннадій Коваленко, який відсудив понад 250 ігор команд майстрів. Він був нагороджений срібним та бронзовим свистками чемпіонату України з футболу у 2001 та 2002 роках. Матч коментував майстер спорту з футболу – колишній гравець "Динамо" (Київ) Олександр Липенко. Вивести видатних футболістів на поле стадіону "Дніпровець" мали честь наймолодші вихованці дитячого футбольного клубу "Десна" Дніпровського району столиці.

Футбольний матч закінчився з рахунком 3 : 3. Всім ветеранам-футболістам були вручені пам’ятні подарунки від Дніпровської РДА.