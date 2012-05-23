Будівництво Подільського мосту активізувалось

Київ. 23 травня. УНІАН. Роботи на будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу активізувались.

Після шестирічної перерви там відновили роботу і заливають бетоном нові опори. Тим часом дачники, які живуть фактично під мостом, завалили суди позовами, бо незгодні з розміром компенсації, повідомила ТСН.

Як відомо, дачникам, які заважають будівництву мосту через Дніпро, пропонують грошові компенсації або відселення на Биківню чи Горбачиху.

Ті, хто погодився на відселення заявляють, що їх ошукали. За їх словами, умови в інших дачних поселеннях пропонують значно гірші, а гроші за компенсацію – мізерні. За словами одного із власників ділянок на Русанівських садах, у розмовах фігурували суми від 500 до 800 тисяч гривень. На думку дачника, за такі гроші побудувати чи купити адекватне втраченому житло – нереально. Подавати до суду колишній дачник не поспішає – вичікує. Та його попередили: міст піде далі попри будь-який спротив незгодних.

У мерії плани по продовженню робіт підтверджують: до кінця року розв`язку почнуть будувати відразу із трьох точок і ліквідують усі дачі. Навзамін дають два котеджних містечка – Горбачиху та Биківню. Там немає інфраструктури, каже міський очільник, але її обіцяють зробити, тільки-но підпишуть усі папери про переїзд.

"Ну, безумовно, буде. Коли буде рішення відносно того, що вони готові туди переїхати. Тому що насправді будинки є. Вільні будинки є. Якщо їх треба доробити, є претензії, ми готові це зробити. До кінця року – поселимо", - запевнив голова КМДА Олександр Попов.

Велике будівництво мерія обіцяє вже за місяць. До цього часу мають завершитися всі суди з незгодними дачниками.