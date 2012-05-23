У спортивних спорудах заборонили палити

Київ. 23 травня. УНІАН. Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (щодо забезпечення здоров`я уболівальників та спортсменів і створення сприятливої атмосфери для перегляду матчів Євро-2012)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення у вівторок проголосувало 303 із 411 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Змінами передбачено заборонити у спортивних спорудах, де будуть проходити заходи Євро-2012, на період проведення чемпіонату: вживання та використання тютюнових виробів; реалізацію (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов`язаних з їхнім вживанням; будь-яку рекламу тютюнових виробів, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби; проведення заходів: з безоплатної роздачі, обміну тютюнових виробів на тютюнові вироби чи будь які інші товари, роботи, послуги; дарування тютюнових виробів у вигляді бонусу за придбання іншого товару або послуги.

Також забороняється розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі.

Заборона поширюється на всі без винятку приміщення і відкриті зони всієї території спортивної споруди.