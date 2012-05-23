Київ, 23 травня. УНІАН. Київська школа-інтернат № 20 відзначила свій 50-річний ювілей.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, урочистості з цієї нагоди відбулися у Київському будинку вчителя.

Керівництво Шевченківського району відзначило кращих працівників школи-інтернату.

Подяки за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий внесок у виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення 50-річчя від дня заснування загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №20 отримали вихователь Олена Андрієнко, комірник Галина Балюк, вчитель математики Раїса Гулько, секретар-діловод Катеріна Давиденко, керівник гуртка Віктор Дегтярьов.

Подяки також були вручені вчителю-логопеду Марії Ковені, вихователю Галині Лісенковій Галині Олексіївні, старшому вихователю Олені Манаковій, вихователю Олександру Марунку, бібліотекарю Ользі Машевській, вихователю Надії Новиковій та вчителю біології Олені Чехловій.