Київська школа-інтернат № 20 відзначила свій 50-річний ювілей

09:52, 23 травня 2012
Київ
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Вихователі отримали подяки від керівництва району за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий внесок у виховання підростаючого покоління.

Київ, 23 травня. УНІАН. Київська школа-інтернат № 20 відзначила свій 50-річний ювілей.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, урочистості з цієї нагоди відбулися у Київському будинку вчителя.

Керівництво Шевченківського району відзначило кращих працівників школи-інтернату.

Подяки за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий внесок у виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення 50-річчя від дня заснування загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №20 отримали вихователь Олена Андрієнко, комірник Галина Балюк, вчитель математики Раїса Гулько, секретар-діловод Катеріна Давиденко, керівник гуртка Віктор Дегтярьов.

Подяки також були вручені вчителю-логопеду Марії Ковені, вихователю Галині Лісенковій Галині Олексіївні, старшому вихователю Олені Манаковій, вихователю Олександру Марунку, бібліотекарю Ользі Машевській, вихователю Надії Новиковій та вчителю біології Олені Чехловій.

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