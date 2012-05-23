За проектом нового Генплану площа Києва залишається незмінною

Київ. 23 травня. УНІАН. За проектом нового Генерального плану площа Києва залишається незмінною – 84,3 тис. гектарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила радник голови КМДА Олена Симоненко під час презентації напрацьованого документа на засіданні Громадської ради з реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Водночас вона зауважила, що, відповідно до проекту, Київ перетворюється на поліцентричне місто, адже у столиці України мають з’явитися нові ділові центри.

За словами О.Симоненко. згідно з принципом відповідальності перед майбутнім поколінням, Генплан передбачає збереження «старого міста», охорону всіх пам`яток архітектурної та культурної спадщини, розвиток туристичної зони в історичних ареалах міста. Також, відповідно до стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина», передбачене створення загальноміської зони відпочинку на Дніпровських островах.

Вона звернула увагу, що проект Генплану винесено на громадське обговорення. «Проект Генерального плану Києва уточнювали і допрацьовували паралельно з підготовкою Стратегії розвитку столиці до 2025 року», – сказала О.Симоненко.

У свою чергу, голова КМДА Олександр Попов зазначив, що всі пропозиції, які пролунали під час засідання Громадської ради, будуть відпрацьовані робочою групою з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

«Ми зацікавлені у співпраці з вами, тому я закликаю всіх членів Громадської ради допомогти нам у процесі реалізації стратегії», – сказав О.Попов.