В метро встановлено інформаційні двомовні стенди

Київ. 22 травня. УНІАН. На 12 станціях Київського метрополітену, які будуть задіяні у маршрутах прямування вболівальників Євро-2012, встановили інформаційні стенди з довідковою інформацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на кожному стенді розміщено карту метро, схему розташування станції, де встановлено такий стенд, а також карту місцевості довкола станції. Інформація на стендах двомовна – українська та англійська.

Двосторонні інформаційні стенди встановили безпосередньо на платформах станцій. Крім того, аналогічні односторонні стенди розмістили у касових залах станцій. Всього встановлено 27 таких стендів, зокрема, на трьох станціях Святошинсько-Броварської лінії: «Вокзальна», «Театральна» та «Хрещатик»; на Куренівсько-Червоноармійській лінії: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Палац Україна» і «Деміївська», на Сирецько-Печерській лінії: «Золоті Ворота», «Палац спорту», «Кловська», «Бориспільська».

На платформі станції «Хрещатик», яка під час Євро-2012 перебуватиме в епіцентрі офіційної фан-зони приймаючого міста, встановлено 2 інформаційних двосторонніх стенди.