Вручення відзнак «Столичний стандарт якості» кращим підприємствам

23 травня об 11.00 за участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться нарада з членами Ради директорів підприємств, установ та організацій Києва. Серед іншого на порядку денному наради:

- обговорення закупівель товарів, робіт, послуг головними розпорядниками коштів бюджету Києва та участь київських товаровиробників у проведених тендерах за січень-березень 2012 року.

Також запланована урочиста церемонія нагородження керівників промислових підприємств та

промислових підприємств – дипломантів конкурсу «Столичний стандарт якості».

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, Колонна зала (2-й поверх). Потрібна акредитація.