Голова КМДА відвідає Олександрівську клінічну лікарню

23 травня о 16.00 за участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться передпускова інспекційна перевірка об’єктів міської інфраструктури згідно Державної цільової програми підготовки та проведення Євро-2012. Зокрема, О.Попов огляне інфекційний корпус Олександрівської клінічної лікарні. Будівельно-монтажні роботи з реконструкції зазначеного об’єкту розпочато у 2006 році. Передбачувана потужність реконструйованого Центру інфекційних хвороб складає 110 ліжок, які розміщені у 2-х корпусах – №8 та №8А. Адреса проведення: вул. Шовковична, 39/1, інфекційний корпус №8-А. Потрібна акредитація.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter