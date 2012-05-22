На Долобецькому острові відкриють «Місто спорту»

Київ. 22 травня. УНІАН. 24 травня на Долобецькому острові у Гідропарку перші відпочивальники матимуть можливість потрапити у «Місто спорту».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, проект розпочне свою діяльність до Дня Києва і працюватиме аж до осені.

Для відвідувачів буде відкрито два стадіони - для традиційного та пляжного футболу, тренувальні майданчики для баскетболу і пляжних видів спорту. Крім того, до території «Міста спорту» увійшов міський пляж «Венеція» з оновленою інфраструктурою.

За інформацією ініціаторів проекту – Всеукраїнського благодійного фонду «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем», у літньому сезоні 2012 року практично щовікенду у «Місті спорту» відбуватимуться професійні, аматорські турніри для дітей та дорослих з футболу, пляжного футболу, пляжного регбі, пляжного гандболу, пляжного волейболу, футволею, чарлідінгу та інших видів спорту.

З нагоди відзначення 1530-річчя Києва 25-27 травня змагальний сезон відкриє професійний міжнародний турнір пляжного футболу «BSWW – Кубок Києва 2012». Між собою змагатимуться національні збірні команди України, Португалії, Італії та Голландії.

Крім того, з 21 до 27 травня в «Місті спорту» триватиме аматорський турнір з футболу «Кубок ТЕК 2012» серед команд підприємств паливно-енергетичного комплексу України.

Також влітку відбудеться серія турнірів з футболу за професійним спрямуванням: «Кубок Зв`язку», «Кубок Будівельника», «Кубок Медіа», «Кубок Банкіра», «Кубок Ресторатора». Переможці цих турнірів з 20-26 серпня визначать володаря Суперкубка Бізнесу України з футболу.

З 8 червня до 1 липня у «Місті спорту» на території гостинності від ПАТ «Укртелеком» відбуватимуться прямі трансляції всіх футбольних матчів Чемпіонату Європи з футболу на відео табло (4х6 м.) з офіційною ліцензією УЄФА на право публічного показу.