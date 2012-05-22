Київ. 22 травня. УНІАН. Велосипедну інфраструктуру Києва розвиватимуть з Дарницького району.

Як повідмила прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив сьогодні голова КМДА Олександр Попов під час засідання Громадської ради з реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Він зазначив, що влада розвиватимемо місто за європейським принципами – місто для людей, а не для автомобілів.Голова КМДА наголосив на важливості створення в Києві сучасної зручної велосипедної інфраструктури.

«Пілотним районом для впровадження вело-ініціативи визначено Дарницький район. Саме з нього розпочнеться створення велосипедної інфраструктури у столиці», – сказав О.Попов.

Під час засідання Громадської ради члени Робочої групи з реалізації Стратегії презентували результати проведеної роботи та нові програми у наступних секціях: «Розвиток столиці: створення міста, комфортного для життя», «E-місто: впровадження інформаційних технологій в усі сфери життя», «Invest in Kyiv: залучення інвестицій як основа міського розвитку».