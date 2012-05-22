У Голосієво відкрився ще один дитячий садок після ремонту

Київ, 22 травня. УНІАН. У Голосіївському районі столиці після капітального ремонту для малюків мікрорайону "Теремки-1" відкрито дошкільний навчальний заклад № 726 "Голосіївська перлина" комунальної форми власності.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, садок знаходиться по вулиці Теремківській, 9.

З метою задоволення потреб населення району в безкоштовному здобутті дітьми дошкільної освіти, відновить роботу дошкільний заклад (ясла-садок) комбінованого типу проектною потужністю 14 груп на 260 місць, де працюватимуть групи загального розвитку та групи компенсуючого типу для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

В дошкільному навчальному закладі № 726 "Голосіївська перлина" створені сучасні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей раннього і дошкільного віку, для оздоровчої, профілактичної, лікувально-реабілітаційної роботи з урахуванням стану здоров’я дітей та їх фізичного розвитку.

Для проведення якісної фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в закладі функціонуватиме басейн.

На ремонтні роботи було витрачено 7,676 млн. грн. та 1,3 млн. грн. - на закупівлю меблі та обладнання.