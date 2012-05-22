Міносвіти хоче повернути собі будинок на вулиці Грушевського

Київ. 22 травня. УНІАН. Прокуратура столиці звернулася до Господарського суду Києва з позовом про повернення Міністерству освіти і науки, молоді та спорту нежитлового будинку по вул. Грушевського, 1-Б, у якому знаходиться Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (УДЦТКУМ).

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва, запевнивши, що це приміщення державного навчального закладу буде повернуто дітям.

За даними прокуратури, вказане приміщення загальною площею понад 600 м2 в центрі столиці приватизовано ВАТ «АК «Київреконструкція» у 2010 році за рішенням Фонду держмайна України, яким неправомірно його включено до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу.

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді є профільним позашкільним навчальним державним закладом, створеним ще у 1930 році, нерухоме майно якому передано на постійній безоплатній основі та яке не підлягає вилученню, підкреслили в прокуратурі.

До того ж, Фондом держмайна України продано вказане приміщення ВАТ «АК «Київреконструкція», яке до 2010 року його орендувало та, усупереч вимогам законодавства, не сплачувало орендну плату, йдеться в повідомленні.

Рішенням Господарського суду Києва за позовом прокуратури столиці з ВАТ «АК «Київреконструкція» стягнуто заборгованість з орендної плати у розмірі 418 тис грн.