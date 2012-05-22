Після капремонту відкрито дитячу школи мистецтв ім. Л. Ревуцького

Київ. 22 травня. УНІАН. Сьогодні, 22 травня, у Шевченківському районі після капітального ремонту відкрили дитячу школу мистецтв №5 імені Л. Ревуцького.

Про це повідомляє прес-служба Київської мської держадміністрації.

Це перша повоєнна музична школа Києва, яка вперше запрацювала у вересні 1945 року.

Символічну стрічку перерізали заступник голови КМДА Леонід Новохатько та голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Зімін.

«Влада повинна бути сильною тим, що любить культуру та дбає про дітей. Подібні заклади дуже важливі, адже дитина, яка навчалася в школі мистецтв, зростає добрішою, розвивається більш гармонійно”, - зазначив Л.Новохатько.

У школі мистецтв імені Л.Ревуцького навчатимуться 700 учнів. Після капітального ремонту тут запрацювали 53 навчальні приміщення, серед них 13 класів для групових занять та 40 – для індивідуальних, 2 концертні зали на 234 та 35 глядачів, 2 хореографічні

класи, музична бібліотека, 2 класи образотворчого мистецтва, спеціально обладнані класи для занять естрадним мистецтвом.

У школі працюють 3 хорові колективи, оркестр народних інструментів, 5 ансамблів.

Викладачі та керівництво закладу створили тут сприятливу атмосферу для розвитку дитячих талантів. З метою підтримки та естетичного розвитку дітей із соціально незахищених родин безкоштовно в закладі навчається 84 дитини. Учні Київської дитячої школи мистецтв №5 імені Л. Ревуцького є лауреатами та переможцями Міжнародних, Всеукраїнських, міських конкурсів та фестивалів, постійно відзначаються творчими стипендіями Київського міського голови.

У 1985 році закладу присвоєно ім’я видатного українського композитора, педагога, доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв, народного артиста УРСР

Левка Миколайовича Ревуцького.

У 2010 році, враховуючи збільшення попиту мешканців міста та району щодо отримання їхніми дітьми початкової мистецької освіти, крім музичного напрямку мистецтва, ще й з художнього та хореографічного, музична школа перейменована у школу мистецтв.

За період експлуатації будівля школи зазнала значних деформацій, приміщення було визнане як аварійне та реконструйоване. На сьогодні школа мистецтв №5 є провідним дитячим закладом початкової мистецької освіти та навчально-методичною базою Міського методичного об’єднання Головного управління культури Київської міської державної адміністрації з підвищення кваліфікації викладачів.