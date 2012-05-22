Київ відроджуватиме машинобудівну галузь

Київ. 22 травня. УНІАН. Одним із ключових елементів розвитку столичної економіки має стати відродження машинобудівної галузі столиці, заявив голова КМДА Олександр Попов під час візиту на київський механічний завод “Магістраль” імені Миколи Шульгіна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, О.Попов доручив Головному управлінню комунального господарства, Головному управлінню з питань благоустрою, а також комунальній корпорації «Київавтодор» вивчити можливість співпраці зі столичним машинобудівним підприємством.

«Переважна більшість комунальної техніки, яка працює нині у столиці – закордонного виробництва. Переконаний, за умови співпраці міської влади, наукових інститутів та промисловців ми зможемо налагодити виробництво такої техніки в Києві. А це дозволить не лише суттєво пожвавити економіку міста, а й економити бюджетні кошти. Оскільки техніка вітчизняного виробництва у кілька разів дешевша від іноземних аналогів», – зазначив О.Попов.

Як ідеться у повідомленні, нині завод «Магістраль» – одне з небагатьох київських підприємств машинобудівної галузі, якому вдалося зберегти потужності з радянських часів. Традиційна продукція заводу – машини та обладнання для ремонту й упорядкування автодоріг, а також обладнання, основне призначення якого – ямковий ремонт асфальтобетонного покриття на дорогах та інших площах, різні види косарок.