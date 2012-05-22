Урочиста церемонія нагородження переможців І-го київського конкурсу "СтратегіЯ"

23 травня о 14.00 за участю заступника голови КМДА Руслана Крамаренка та засновника Фонду «Освітні ініціативи» Олександра Кардакова відбудеться урочиста церемонія підведення підсумків Першого київського конкурсу молодих дослідників "СтратегіЯ" і нагородження переможців.

Також під час заходу будуть оголошені плани щодо подальших дій із практичної реалізації проектів-переможців у Києві.

За результатами конкурсу «СтратегіЯ» КМДА відібрала 10 найоригінальніших робіт, які спрямовані на покращення життя киян та розвиток міста. Вони були представлені на зустрічі з головою КМДА Олександром Поповим та погоджені до реалізації. Частина з них може бути втілена в життя вже

цього року.

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36 (5 пов., 514 кімн.). Потрібна акредитація.