Нагородження переможців міського туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року -2012»

23 травня о 09.00 за участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться нагородження переможців та лауреатів ІІ (міського) туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року -2012».

Вперше в Києві, конкурс «Учитель року» проходив під патронатом голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, завдяки чому в кожній з номінацій запроваджено виплату грошових премій у розмірі 5 тис. грн. переможцям та 3 і 2 тис. грн. лауреатам, які посіли друге та третє місце відповідно.

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36 (5 пов., 514 кімн.). Потрібна акредитація.