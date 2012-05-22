На Троєщині до Дня Києва відбулися змагання з мотокросу

Київ, 22 травня. УНІАН. У рамках заходів з відзначення 1530-річчя Києва у Деснянському районі поблизу затоки Доманя відбулися змагання відкритої першості району з мотокросу.

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, у змаганнях взяли участь 41 спортсмен.

Всі учасники були розподілені за кваліфікацією та рівнем підготовки на 4 групи: "Майстер", "Хобі", "Юніор" та "Першачок".

У класі "Майстер" взяли участь спортсмени-учасники змагань серед аматорів у класі “Майстер” на чемпіонатах України (або змаганнях подібного рівня), які не зайняли призові місця. До участі у змаганнях у класі "Хобі" допускалися спортсмени, які перейшли з класу "Юніор", переможці класу "Першачок". У класі "Юніор" змагалися наймолодші спортсмени, а у класі "Першачок" – початківці.

Зробила виклик чоловікам і єдина з 19 учасників класу "Хобі" жінка – Наталія Зайченко. "Мені дуже хотілося їздити на мотоциклі. Чотири роки тому моя мрія здійснилася – придбала мотоцикл. Вперше беру участь у подібних змаганнях, сподіваюся, що не в останнє", – сказала Н. Зайченко.

Наймолодшому учаснику змагань – 9 років.