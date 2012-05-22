Отримання компенсацій по вкладам Сбербанка з 1 червня буде без черг

Київ. 22 травня. УНІАН. У Міністерстві фінансів України запевняють, що наразі створено умови для отримання з 1 червня компенсацій по вкладам Сбербанка СРСР без черг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив міністр фінансів Юрій Колобов на засіданні уряду 21 травня.

“Зокрема, створено умови для проведення виплат без черг у визначеному відділенні банку, у визначений день та час, без будь-яких черг та затримок. Тобто, порядок виплат у поточному році є максимально зручним для людей”, - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

На сьогоднішній день, по інформації уряду, дату та час прийому в установах банку для отриманні компенсацій призначено 2 млн 65 тис. 670 вкладникам.

Наразі актуалізовано дані 1 млн 56 тис. 540 вкладників. Сума виплат, що будуть розпочаті 1 червня, складає 1 млрд 13 млн 887,6 тис. гривень.

За інформацією АТ «Ощадбанк», до АІС «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесено дані про знецінені заощадження більше 11,8 млн громадян України, із яких лише близько 6,16 млн осіб уже отримали компенсацію у межах 1000 гривень.

Решта вкладників, що внесені до Реєстру - 5,6 млн. осіб.

Виходячи з цього, розмір видатків у поточному році на проведення вказаних компенсаційних виплат передбачено цілком відповідний: 5,6 млрд. гривень.

Нагадаємо, що згідно постанови Кабміну, вкладник може використати компенсаційні кошти, зараховані на його поточний рахунок, шляхом отримання готівки, перерахування на депозитний чи інший рахунок в банку з використанням спеціального платіжного засобу «Національна картка». При цьому, видача карток громадянам України здійснюється безоплатно.

