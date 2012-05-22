Житель Луганська «замінував» чотири стадіони в Києві

Луганськ. 22 травня. УНІАН. У Луганську порушено кримінальну справу стосовно місцевого жителя, 1974 року народження, який 21 травня повідомив міліції про замінування чотирьох стадіонів у Києві.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області, ця інформація не підтвердилася.

Співробітники кримінального розшуку у взаємодії з УСБУ в Луганській області встановили, що телефонував до міліції житель обласного центру. Чоловіка було затримано на дачі, де він перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо помилкове повідомлення про загрозу безпеці громадян).