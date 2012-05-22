"Пробіг під каштанами" переноситься на Хрещатик та Майдан Незалежності

20-й ювілейний благодійний «Пробіг під каштанами» відбудеться на Хрещатику та Майдані Незалежності.

27 травня о 09.30 традиційний легкоатлетичний пробіг стартує за таким маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Бессарабська площа – вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) – пл. Л.Толстого – вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) – вул. Димитрова (місце розвороту) та у зворотному напрямку.

Заплановано, що у заході візьмуть участь понад 5 тисяч учасників.

Також 26 травня за зміненим маршрутом відбудуться інші спортивні заходи:

– Всеукраїнський парад велосипедистів з 08.00 до 11.00 прямуватиме за схемою руху: Європейська площа – Майдан Незалежності – Бессарабська площа – вул. Велика Васильківська – Троїцька площа;

– Міжнародні змагання з велоспорту на шосе відбудуться з 12.00 до 14.00 за маршрутом: Європейська площа – Майдан Незалежності – Бессарабська площа – вул. Велика Васильківська – пл. Л.Толстого та у зворотному напрямку.

Зміни у маршрут пробігу внесено за погодженням з ДАІ Головного управління МВС України у м. Києві.