У столичному метро відбудеться день відкритих дверей

Київ. 22 травня. УНІАН. 24 травня у Київському метрополітені відбудеться день відкритих дверей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, ознайомитися з роботою метрополітену можна буде з 10.00 до 12.00 в Інженерному корпусі метрополітену за адресою: вулиця Червоноармійська, 22 (неподалік станції метро «Площа Льва Толстого»).

У програмі дня відкритих дверей - екскурсія в Єдиному диспетчерському центрі КП «Київський метрополітен», а також відповіді на усі запитання стосовно роботи диспетчерських дільниць підприємства.

Реєстрація проводиться упродовж 23 травня за телефоном: 238-54-68. На захід запрошуються громадяни віком від 18 років. При собі необхідно мати паспорт.

Збір зареєстрованих учасників 24 травня з 9.50 до 10.00 поблизу арки на вулиці Червоноармійській, 20.